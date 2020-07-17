Стало відоме ім`я ексдиректора лісгоспу на Волині, якого підозрюють у розтраті 15 мільйонів





Про це



Зараз посадовець очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Згідно з даними на офіційному сайті, його керівником наразі є Олександр Грицай.



Нагадаємо, що впродовж декількох років фігурант за попередньою змовою з головним бухгалтером держпідприємства перерахував понад 15 млн гривень приватним підприємцям. Вони нібито надавали послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.



Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР повідомили про підозру у розкраданні державних коштів колишньому директору ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс».Про це повідомляє Державна Служба розслідувань.Зараз посадовець очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Згідно з даними на офіційному сайті, його керівником наразі єНагадаємо, що впродовж декількох років фігурант за попередньою змовою з головним бухгалтером держпідприємства перерахував понад 15 млн гривень приватним підприємцям. Вони нібито надавали послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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