Стало відоме ім`я ексдиректора лісгоспу на Волині, якого підозрюють у розтраті 15 мільйонів

Стало відоме ім`я ексдиректора лісгоспу на Волині, якого підозрюють у розтраті 15 мільйонів
Працівники ДБР повідомили про підозру у розкраданні державних коштів колишньому директору ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс».

Про це повідомляє Державна Служба розслідувань.

Зараз посадовець очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Згідно з даними на офіційному сайті, його керівником наразі є Олександр Грицай.

Нагадаємо, що впродовж декількох років фігурант за попередньою змовою з головним бухгалтером держпідприємства перерахував понад 15 млн гривень приватним підприємцям. Вони нібито надавали послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, ексдиректор, лісгосп, підозра, ДБР
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