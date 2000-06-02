У війні з росією загинув 23-річний воїн з Волині Богдан Гаврилюк: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 15:48
17 серпня у Дружківці, що на Донеччині, загинув житель села Угринів Богдан Гаврилюк, 02.06.2000 року народження.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу – до 24 серпня.
Детальніше про дату поховання повідомлять згодом. За попередньою інформацією, Богдана Гаврилюка поховають на Рівненщині поряд із рідними.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу – до 24 серпня.
Детальніше про дату поховання повідомлять згодом. За попередньою інформацією, Богдана Гаврилюка поховають на Рівненщині поряд із рідними.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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