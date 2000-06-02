У війні з росією загинув 23-річний воїн з Волині Богдан Гаврилюк: у громаді – триденна жалоба

Богдан Гаврилюк, 02.06.2000 року народження.



Про це повідомили у



Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу – до 24 серпня.



Детальніше про дату поховання повідомлять згодом. За попередньою інформацією, Богдана Гаврилюка поховають на Рівненщині поряд із рідними.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 серпня у Дружківці, що на Донеччині, загинув житель села Угринів, 02.06.2000 року народження.Про це повідомили у Городищенській громаді Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні за розпорядженням голови у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу – до 24 серпня.Детальніше про дату поховання повідомлять згодом. За попередньою інформацією, Богдана Гаврилюка поховають на Рівненщині поряд із рідними.

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