На Волині оголосили жовтий рівень небезпечності

На Волині оголосили жовтий рівень небезпечності
На Волині попередили про метеорологічні явища I рівня небезпечності.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС Волині.

У Луцьку та області 23 серпня вночі та вранці очікують грозу: рівень небезпечності – І, жовтий.

До слова, синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Зауважимо, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

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Теги: погода, гроза, Волинь
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