На Волині оголосили жовтий рівень небезпечності





Про це йдеться у



У Луцьку та області 23 серпня вночі та вранці очікують грозу: рівень небезпечності – І, жовтий.



До слова, синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.



Під час жовтого рівня небезпечності радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.



Зауважимо, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попередили про метеорологічні явища I рівня небезпечності.Про це йдеться у повідомленні ДСНС Волині.У Луцьку та області 23 серпня вночі та вранці очікують грозу: рівень небезпечності – І, жовтий.До слова, синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.Під час жовтого рівня небезпечності радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.Зауважимо, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

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