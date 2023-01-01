Війна забрала життя ще одного Героя з Волині Богдана Павлова
Сьогодні, 16:35
Війна забрала життя воїна з Волині Богдана Павлова.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. На Луганщині під час виконання бойового завдання перестало битися серце Героя Богдана Павлова, 1993 року народження. Мешканця Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. На Луганщині під час виконання бойового завдання перестало битися серце Героя Богдана Павлова, 1993 року народження. Мешканця Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війна забрала життя ще одного Героя з Волині Богдана Павлова
Сьогодні, 16:35
У госпіталі помер воїн з Волині Ігор Яцюк
Сьогодні, 16:30
На Волині оголосили жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 16:16
Медіа