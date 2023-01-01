Війна забрала життя ще одного Героя з Волині Богдана Павлова

Богдана Павлова.



Про це Борис Карпус.



"Сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. На Луганщині під час виконання бойового завдання перестало битися серце Героя Богдана Павлова, 1993 року народження. Мешканця Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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