Війна забрала життя ще одного Героя з Волині Богдана Павлова

Війна забрала життя ще одного Героя з Волині Богдана Павлова
Війна забрала життя воїна з Волині Богдана Павлова.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Сумна звістка знову сколихнула нашу громаду. На Луганщині під час виконання бойового завдання перестало битися серце Героя Богдана Павлова, 1993 року народження. Мешканця Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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