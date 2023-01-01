З 2014 року в Україні вже понад мільйон учасників бойових дій, – Резніков

З 2014 року в Україні вже понад мільйон учасників бойових дій, – Резніков
З 2014 року в Україні вже понад 1 млн учасників бойових дій. Але зміни у політиці щодо ветеранів полягають не тільки у вирішенні поточних та бюрократичних проблем, а й у ставленні суспільства до них.

На цьому під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє" наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.

"За 9,5 років цієї війни у нас вже під мільйон учасників бойових дій. Ми усі знаємо точно їхні поточні проблеми і задачі. Це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо по всіх цих питаннях, і будуть зміни. І зараз вже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо", - сказав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що і зараз, і на майбутнє передумови для перемоги України у тому, чи залишиться наша головна перевага над ворогом на довгій дистанції - єдність та готовність битися.

Він зазначив, що, за його досвідом спілкування з військовими, великою проблемою є не тільки бюрократичні перепони або матеріальні проблеми, а й відчуження співгромадян у повсякденному житті, певний ментальний кордон.

"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому що за деякий час у кожного серед родичів чи близьких друзів будуть ветерани. Тому підтримка ветеранів і підтримка родичів має дуже важливе значення. Головне задання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.

За його словами, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.

"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові – це найскладніше", - сказав Резніков.

Він наголосив, що парламенту, уряду, громадському сектору доведеться зробити багато чого і стосовно забезпечення справедливості при мобілізації, доступності медичної допомоги, реалістичності програм підтримки та гарантій.

Резніков також додав, що для того, щоб вести цю дискусію у суспільстві, буде потрібна допомога і ветеранів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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