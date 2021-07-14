На Волині патрульні наздогнали 61-річного водія, який перевищив швидкість
Сьогодні, 17:36
На Волині патрульні наздогнали водія, який перевищив швидкість та двічі не зупинився на вимогу інспекторів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 серпня, під час вимірювання швидкості поблизу села Дерно поліцейські зафіксували автомобіль марки Mazda, який рухався 97 км/год. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, але чоловік не відреагував на вимогу та продовжив рух. Охоронці порядку передали орієнтування колегам на стаціонарний блокпост, проте й там 61-річний керманич не зупинився.
Тож інспектори наздогнали його і шляхом блокування зупинили. Порушника правил дорожнього руху притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 22 серпня, під час вимірювання швидкості поблизу села Дерно поліцейські зафіксували автомобіль марки Mazda, який рухався 97 км/год. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, але чоловік не відреагував на вимогу та продовжив рух. Охоронці порядку передали орієнтування колегам на стаціонарний блокпост, проте й там 61-річний керманич не зупинився.
Тож інспектори наздогнали його і шляхом блокування зупинили. Порушника правил дорожнього руху притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
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