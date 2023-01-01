Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда

Анджей Дуда заявив, що процес переміщення російської ядерної зброї до Білорусі дійсно триває.



Про це повідомляє



"Справді, цей процес (переміщення ядерної зброї до Білорусі. - Ред.) відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив Дуда, не навівши жодних подробиць.



Він додав, що дії Москви та Мінська "очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в Східній Європі".



"Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу", – наголосив Дуда.



Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщізаявив, що процес переміщення російської ядерної зброї до Білорусі дійсно триває.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press."Справді, цей процес (переміщення ядерної зброї до Білорусі. - Ред.) відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив Дуда, не навівши жодних подробиць.Він додав, що дії Москви та Мінська "очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в Східній Європі"."Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу", – наголосив Дуда.Нагадаємо, білоруський диктаторзаявив, що значна частина російської ядерної зброї , яку планується завезти до Білорусі, вже перебуває на території країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію