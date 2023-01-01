Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда

Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що процес переміщення російської ядерної зброї до Білорусі дійсно триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Справді, цей процес (переміщення ядерної зброї до Білорусі. - Ред.) відбувається, ми це спостерігаємо", – зазначив Дуда, не навівши жодних подробиць.

Він додав, що дії Москви та Мінська "очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в Східній Європі".

"Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до Білорусі, вже перебуває на території країни.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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