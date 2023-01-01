Обмін полоненими: Україна ініціює створення змішаних медкомісій

Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими.Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Military Media Center."Це допоможе звільняти українських полонених і допоможе ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде реалізовано таку ініціативу", - сказав він на брифінгу.Згідно з Женевськими конвенціями, до комісії залучають трьох лікарів: одного лікаря від країни, яка тримає військовополонених, і двох лікарів від нейтральних країн.Представник Координаційного штабу акцентував, що Україна до цього швидко повертала важкопоранених росіян."Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов'язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їх національності", - сказав Юсов.Він наголосив на важливості цього кроку для звільнення полонених і висловив подяку всім, хто брав участь у реалізації цієї ініціативи.