Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Завтра, 23 серпня, на Волині очікують мінливу хмарність. Вночі та вранці прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вдень – без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер – північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 23-28°.

За даними Sinoptik, у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вночі та вранці очікують дощ.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +14° до +26°.

Народний прогноз погоди: 23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: «Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється – осінь буде тихою, а зима без злих заметілей». Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго – усю осінь.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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