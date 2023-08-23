Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня





Про це повідомляють у



Вітер – північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 23-28°.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +14° до +26°.



Народний прогноз погоди: 23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: «Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється – осінь буде тихою, а зима без злих заметілей». Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго – усю осінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 23 серпня, на Волині очікують мінливу хмарність. Вночі та вранці прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вдень – без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер – північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 23-28°.За даними Sinoptik , у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вночі та вранці очікують дощ.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +14° до +26°.23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: «Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється – осінь буде тихою, а зима без злих заметілей». Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго – усю осінь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію