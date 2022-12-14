На Волині в обласній ВЛК проводять обшуки, – ЗМІ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:01
На Волині правоохоронці проводять обшуки в обласній військово-лікарській комісії.
Про це повідомляє «КонкурентTV», посилаючись на власні джерела.
Як повідомили в офісі Генпрокурора, правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них службових осіб військкоматів, військово-лікарських та медико-соціальних комісій.
Наразі проводять понад 200 одночасних обшуків в усіх регіонах країни.
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Про це повідомляє «КонкурентTV», посилаючись на власні джерела.
Як повідомили в офісі Генпрокурора, правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них службових осіб військкоматів, військово-лікарських та медико-соціальних комісій.
Наразі проводять понад 200 одночасних обшуків в усіх регіонах країни.
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