На Волині в обласній ВЛК проводять обшуки, – ЗМІ. ВІДЕО

На Волині в обласній ВЛК проводять обшуки, – ЗМІ. ВІДЕО
На Волині правоохоронці проводять обшуки в обласній військово-лікарській комісії.

Про це повідомляє «КонкурентTV», посилаючись на власні джерела.

Як повідомили в офісі Генпрокурора, правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них службових осіб військкоматів, військово-лікарських та медико-соціальних комісій.

Наразі проводять понад 200 одночасних обшуків в усіх регіонах країни.


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Теги: ВЛК, Волинь, обшуки
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