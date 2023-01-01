На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО

На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО
У селі Кияж Доросинівської громади одружився захисник України Володимир Гусліков.

Створення нової сім'ї відсвяткували 19 серпня у рідному селі Володимира. Про це повідомляє Район.Рожище.

З майбутньою нареченою Вікторією чоловік познайомився на Харківщині.

Весілля організували під час короткої відпустки захисника.

Привітати молоде подружжя зібралися рідні люди та друзі. Сім'ї побажали усіляких гараздів та якнайшвидшої Перемоги.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: весілля, Волинь, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня
22 серпень, 23:23
Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху
22 серпень, 22:59
На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО
22 серпень, 22:37
Літаки, додаткова бронетехніка та посилення ППО: Зеленський повідомив результати візитів до країн Європи
22 серпень, 21:56
На Волині в обласній ВЛК проводять обшуки, – ЗМІ. ВІДЕО
22 серпень, 21:01
Схожі новини
На Волині одружився військовий зі своєю обраницею На Волині одружився військовий зі своєю обраницею
21 серпень, 18:17
У Луцьку поєднали свої долі військовий Роман та його кохана Таїсія. ФОТО У Луцьку поєднали свої долі військовий Роман та його кохана Таїсія. ФОТО
16 серпень, 17:45
На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО На Волині військовий одружився зі своєю обраницею. ФОТО
14 серпень, 16:38
На Волині військовий одружився з коханою: освідчився у Краматорську, а скріпили союз – у Ковелі На Волині військовий одружився з коханою: освідчився у Краматорську, а скріпили союз – у Ковелі
11 серпень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня
22 серпень, 23:23
 0
Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху
22 серпень, 22:59
 0
На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО
22 серпень, 22:37
 0
Літаки, додаткова бронетехніка та посилення ППО: Зеленський повідомив результати візитів до країн Європи
22 серпень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8