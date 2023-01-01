На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО
22 серпень, 22:37
У селі Кияж Доросинівської громади одружився захисник України Володимир Гусліков.
Створення нової сім'ї відсвяткували 19 серпня у рідному селі Володимира. Про це повідомляє Район.Рожище.
З майбутньою нареченою Вікторією чоловік познайомився на Харківщині.
Весілля організували під час короткої відпустки захисника.
Привітати молоде подружжя зібралися рідні люди та друзі. Сім'ї побажали усіляких гараздів та якнайшвидшої Перемоги.
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Створення нової сім'ї відсвяткували 19 серпня у рідному селі Володимира. Про це повідомляє Район.Рожище.
З майбутньою нареченою Вікторією чоловік познайомився на Харківщині.
Весілля організували під час короткої відпустки захисника.
Привітати молоде подружжя зібралися рідні люди та друзі. Сім'ї побажали усіляких гараздів та якнайшвидшої Перемоги.
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