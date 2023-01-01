На Волині під час короткої відпустки одружився військовий. ФОТО

Володимир Гусліков.



Створення нової сім'ї відсвяткували 19 серпня у рідному селі Володимира. Про це повідомляє



З майбутньою нареченою Вікторією чоловік познайомився на Харківщині.



Весілля організували під час короткої відпустки захисника.



Привітати молоде подружжя зібралися рідні люди та друзі. Сім'ї побажали усіляких гараздів та якнайшвидшої Перемоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Кияж Доросинівської громади одружився захисник УкраїниСтворення нової сім'ї відсвяткували 19 серпня у рідному селі Володимира. Про це повідомляє Район.Рожище З майбутньою нареченою Вікторією чоловік познайомився на Харківщині.Весілля організували під час короткої відпустки захисника.Привітати молоде подружжя зібралися рідні люди та друзі. Сім'ї побажали усіляких гараздів та якнайшвидшої Перемоги.

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