Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху

Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху
Волинянин Дмитро Вишинський завоював титул чемпіона Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху.

Про це повідомляють на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь

Спортсмен забезпечив собі місце у фіналі успішним виступом у кваліфікаційному забігу, у якому поступився лише представнику Швеції.
Проте це не завадило Дмитру випередити представників Швеції та Естонії у фіналі змагань на дистанції 100 метрів та здобути титул чемпіона Європи.

Окрім того, вже найближчими днями Дмитро представлятиме Волинь і на дистанції 200 м та у естафеті 4×100 м.

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Теги: Волинь, спорт, Європа
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