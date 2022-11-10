Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху

Волинянинзавоював титул чемпіона Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху.Про це повідомляють на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". ВолиньСпортсмен забезпечив собі місце у фіналі успішним виступом у кваліфікаційному забігу, у якому поступився лише представнику Швеції.Проте це не завадило Дмитру випередити представників Швеції та Естонії у фіналі змагань на дистанції 100 метрів та здобути титул чемпіона Європи.Окрім того, вже найближчими днями Дмитро представлятиме Волинь і на дистанції 200 м та у естафеті 4×100 м.