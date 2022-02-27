Літаки, додаткова бронетехніка та посилення ППО: Зеленський повідомив результати візитів до країн Європи

Президент України Володимир Зеленський зробив короткий звіт про результати візитів до низки країн Європи, які відбулися нещодавно.Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення до українців.Як відомо, Володимир Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди, Данію, Грецію, відвідав Саміт Україна – Балкани, де провів переговори з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії."Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу. Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою", - сказав Володимир Олександрович.Також Зеленський відзначив також Люксембург та подякував за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій.