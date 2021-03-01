Хірурги зі США безоплатно проведуть пластичні операції українським воїнам





Про це повідомила кураторка проєкту та українська лікарка Іванка Небор, передає ресурс



Вона розповіла, що нині хірурги набирають пацієнтів серед військових, які отримали травми обличчя та шиї внаслідок збройної агресії РФ.



Цього разу місія пройде до Львова в листопаді 2023 року у партнерстві з UNBROKEN Ukraine та Першим медичним обʼєднанням Львова. Під час двох попередніх місій команда прооперувала 50 пацієнтів, а ще 80 – проконсультувала.



«Наша команда береться за найтяжчі кейси — травми обличчя зі втратою кісток верхньої чи нижньої щелепи. Команда Face to Face — це 9 хірургів та 9 медсестер зі Сполучених Штатів Америки, які спеціалізуються на пластичних операціях обличчя та проводять мікрохірургічні операції, коли для відновлення втрачених кісток обличчя потрібно пересаджувати кістки з ніг чи рук», — розповіла Іванка Небор.



Заявки на проведення операції можна подавати на facetoface@ingeniusua.org або в Telegram/Viber за номером +38093 781 4304.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські хірурги втретє проведуть безоплатні операції для українських бійців у межах програми Face To Face.Про це повідомила кураторка проєкту та українська лікарка, передає ресурс ШоТам Вона розповіла, що нині хірурги набирають пацієнтів серед військових, які отримали травми обличчя та шиї внаслідок збройної агресії РФ.Цього разу місія пройде до Львова в листопаді 2023 року у партнерстві з UNBROKEN Ukraine та Першим медичним обʼєднанням Львова. Під час двох попередніх місій команда прооперувала 50 пацієнтів, а ще 80 – проконсультувала.«Наша команда береться за найтяжчі кейси — травми обличчя зі втратою кісток верхньої чи нижньої щелепи. Команда Face to Face — це 9 хірургів та 9 медсестер зі Сполучених Штатів Америки, які спеціалізуються на пластичних операціях обличчя та проводять мікрохірургічні операції, коли для відновлення втрачених кісток обличчя потрібно пересаджувати кістки з ніг чи рук», — розповіла Іванка Небор.Заявки на проведення операції можна подавати на facetoface@ingeniusua.org або в Telegram/Viber за номером +38093 781 4304.

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