Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі було його проханням до рф





Про це диктатор Олександр Лукашенко



Говорячи про причини розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї, Лукашенко сказав: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволочів не ступала більше на білоруську землю".



А причина застосування такої зброї, за його словами, може бути лише одна – агресія проти Білорусі.



"І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів", - додав білоруський диктатор.



Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" Білорусі.



Наголосивши на значній потужності тієї ядерної зброї, яка буде розміщена в Білорусі, Лукашенко заявив: "Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування".



Однак ситуацій, коли б довелося її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути.



"Не дай боже, мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", - сказав білоруський диктатор.



Нагадаємо, що як заявив президент країни-агресора,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що розміщення в країні ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою" до російської сторони. І жодного вагання щодо застосування ядерної зброї не буде, якщо проти Білорусі буде агресія.Про це диктатор заявив , відповідаючи на запитання журналістів під час робочої поїздки до Мінської області, пише пропагандистське видання БЕЛТА.Говорячи про причини розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї, Лукашенко сказав: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволочів не ступала більше на білоруську землю".А причина застосування такої зброї, за його словами, може бути лише одна – агресія проти Білорусі."І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів", - додав білоруський диктатор.Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" Білорусі.Наголосивши на значній потужності тієї ядерної зброї, яка буде розміщена в Білорусі, Лукашенко заявив: "Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування".Однак ситуацій, коли б довелося її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути."Не дай боже, мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", - сказав білоруський диктатор.Нагадаємо, що як заявив президент країни-агресора, переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі розпочнеться після 7-8 липня , коли закінчиться будівництво споруд для неї.

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