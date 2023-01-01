Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі було його проханням до рф
Сьогодні, 13:35
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що розміщення в країні ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою" до російської сторони. І жодного вагання щодо застосування ядерної зброї не буде, якщо проти Білорусі буде агресія.
Про це диктатор Олександр Лукашенко заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час робочої поїздки до Мінської області, пише пропагандистське видання БЕЛТА.
Говорячи про причини розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї, Лукашенко сказав: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволочів не ступала більше на білоруську землю".
А причина застосування такої зброї, за його словами, може бути лише одна – агресія проти Білорусі.
"І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів", - додав білоруський диктатор.
Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" Білорусі.
Наголосивши на значній потужності тієї ядерної зброї, яка буде розміщена в Білорусі, Лукашенко заявив: "Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування".
Однак ситуацій, коли б довелося її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути.
"Не дай боже, мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", - сказав білоруський диктатор.
Нагадаємо, що як заявив президент країни-агресора, переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі розпочнеться після 7-8 липня, коли закінчиться будівництво споруд для неї.
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Про це диктатор Олександр Лукашенко заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час робочої поїздки до Мінської області, пише пропагандистське видання БЕЛТА.
Говорячи про причини розміщення у Білорусі російської тактичної ядерної зброї, Лукашенко сказав: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволочів не ступала більше на білоруську землю".
А причина застосування такої зброї, за його словами, може бути лише одна – агресія проти Білорусі.
"І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів", - додав білоруський диктатор.
Він зазначив, що розміщення в Білорусі ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" Білорусі.
Наголосивши на значній потужності тієї ядерної зброї, яка буде розміщена в Білорусі, Лукашенко заявив: "Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування".
Однак ситуацій, коли б довелося її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути.
"Не дай боже, мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", - сказав білоруський диктатор.
Нагадаємо, що як заявив президент країни-агресора, переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі розпочнеться після 7-8 липня, коли закінчиться будівництво споруд для неї.
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Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі було його проханням до рф
Сьогодні, 13:35
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