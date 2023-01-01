У рф заявили, що тактичну ядерну зброю доставлять у Білорусь після 7-8 липня

У рф заявили, що тактичну ядерну зброю доставлять у Білорусь після 7-8 липня
Переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі розпочнеться після 7-8 липня, коли закінчиться будівництво споруд для неї.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним "президентом" Олександром Лукашенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь", - сказав Путін.

"Все за планом, все стабільно", - додав кремлівський диктатор.

Нагадаємо, що за словами заступника голови опозиційного “Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі” Павла Латушка, розміщення російської нестратегічної ядерної зброї в Білорусі означає повне підпорядкування її території в інтересах рф.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, ядерна зброя
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