У рф заявили, що тактичну ядерну зброю доставлять у Білорусь після 7-8 липня





Про це Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним "президентом" Олександром Лукашенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.



"Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь", - сказав Путін.



"Все за планом, все стабільно", - додав кремлівський диктатор.



Нагадаємо, що за словами заступника голови опозиційного “Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі” Павла Латушка,

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