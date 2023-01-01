В Угорщині підтвердили передачу їм українських полонених з росії





Про це повідомляє



Зазначається, що віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн координував передачу 11 полонених.



"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - сказав він.



Шем'єн відмовився від коментарів, посилаючись на "інтереси справи і народу". Проте він зазначив, що це "жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою".



Передача полонених Угорщині



Джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджене з Україною.



Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.



У прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Угорщині заявили, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання ATV.Зазначається, що віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справахкоординував передачу 11 полонених."Це мій людський і патріотичний обов'язок", - сказав він.Шем'єн відмовився від коментарів, посилаючись на "інтереси справи і народу". Проте він зазначив, що це "жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою".Джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджене з Україною.Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.У прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

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