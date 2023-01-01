В Угорщині підтвердили передачу їм українських полонених з росії
Сьогодні, 15:16
В Угорщині заявили, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання ATV.
Зазначається, що віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн координував передачу 11 полонених.
"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - сказав він.
Шем'єн відмовився від коментарів, посилаючись на "інтереси справи і народу". Проте він зазначив, що це "жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою".
Передача полонених Угорщині
Джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджене з Україною.
Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.
У прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання ATV.
Зазначається, що віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн координував передачу 11 полонених.
"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - сказав він.
Шем'єн відмовився від коментарів, посилаючись на "інтереси справи і народу". Проте він зазначив, що це "жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою".
Передача полонених Угорщині
Джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджене з Україною.
Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.
У прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".
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