У Луцьку людей засипало землею, їх відкопують рятувальники. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.



Станом на 14. 40 год. врятували одного чоловіка (потерпілий без свідомості), якого передали медикам.



Проводяться роботи з порятунку другої людини. Застосовують інженерну техніку.



Потерпілому одягнули пожежний шолом для захисту голови.



Детальніше згодом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні у місті Луцьку на вулиці Домни Гордіюк під час земляних ремонтних робіт (зміщення міського колектора) стався обвал грунту в траншею глибиною 3 метри. Під землею опинилися двоє чоловіків.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Станом на 14. 40 год. врятували одного чоловіка (потерпілий без свідомості), якого передали медикам.Проводяться роботи з порятунку другої людини. Застосовують інженерну техніку.Потерпілому одягнули пожежний шолом для захисту голови.Детальніше згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію