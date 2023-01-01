У Луцьку людей засипало землею, їх відкопують рятувальники. ОНОВЛЕНО

У Луцьку людей засипало землею, їх відкопують рятувальники. ОНОВЛЕНО
Сьогодні у місті Луцьку на вулиці Домни Гордіюк під час земляних ремонтних робіт (зміщення міського колектора) стався обвал грунту в траншею глибиною 3 метри. Під землею опинилися двоє чоловіків.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Станом на 14. 40 год. врятували одного чоловіка (потерпілий без свідомості), якого передали медикам.

Проводяться роботи з порятунку другої людини. Застосовують інженерну техніку.

Потерпілому одягнули пожежний шолом для захисту голови.

Детальніше згодом.

У Луцьку людей засипало землею, їх відкопують рятувальники. ОНОВЛЕНО


У Луцьку людей засипало землею, їх відкопують рятувальники. ОНОВЛЕНО


У Луцьку людей засипало землею, їх відкопують рятувальники. ОНОВЛЕНО

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Теги: рятувальники, засипало землею, Луцьк
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