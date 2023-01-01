Унаслідок затоплень на Херсонщині та Миколаївщині вже є 5 загиблих і 13 зниклих безвісти





Про це Ігор Клименко.



"Ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. День четвертий. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - йдеться в повідомленні.



У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.



Клименко нагадав, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів - 0-800-101-102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок затоплень територій у Херсонській та Миколаївській областях через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже загинули п'ятеро людей та 13 зникли безвісти.Про це повідомив міністр внутрішніх справ"Ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. День четвертий. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб", - йдеться в повідомленні.У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.Клименко нагадав, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів - 0-800-101-102.

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