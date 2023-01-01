Від призову до ЗСУ звільнять ще одну категорію чоловіків





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Військовий стан і мобілізація діють в країні до 18 серпня і швидше за все будуть продовжені через повномасштабну війну з російськими окупантами. Депутати ВРУ запропонували розширити перелік українців, які не підлягають призову до ЗСУ. Мова йде про працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Ініціатива внести зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» виходить від представників Комітету з питань екологічної політики та природокористування.



На даний момент, що через неврегульованість питання військовозобов'язані представники ДСНС підлягають мобілізації. Народні обранці вважають, що вказаним особам необхідно надавати відстрочку від служби. Вказано, що призов до армії цієї категорії чоловіків негативно відбивається на виконанні робочих завдань.



Нагадаємо, кого ще

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому запропоновано не мобілізувати ще одну категорію військовозобов'язаних.Про це повідомляє today.ua Військовий стан і мобілізація діють в країні до 18 серпня і швидше за все будуть продовжені через повномасштабну війну з російськими окупантами. Депутати ВРУ запропонували розширити перелік українців, які не підлягають призову до ЗСУ. Мова йде про працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.Ініціатива внести зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» виходить від представників Комітету з питань екологічної політики та природокористування.На даний момент, що через неврегульованість питання військовозобов'язані представники ДСНС підлягають мобілізації. Народні обранці вважають, що вказаним особам необхідно надавати відстрочку від служби. Вказано, що призов до армії цієї категорії чоловіків негативно відбивається на виконанні робочих завдань.Нагадаємо, кого ще призвуть на війну через зниження граничного віку.

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