На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство

На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство
З молотка пішло мисливське господарство Звірівське, що на Ківерцівщині. Аукціон організований Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях відбувся 6 червня.

Майновий комплекс має площу 2,9 гектара та нерухоме майно на 1593 метри квадратних, - пише Вісник.

Це такі об’єкти: будинок мисливця – 461,1 кв.м, приміщення бані – 52,6 кв.м, гараж – 299 кв.м, конюшня – 157,1 кв.м, контора – 225,7 кв.м, бійня – 64,2 кв.м, господарська будівля – 72,8 кв.м, ангар для техніки – 196,8 кв.м, будинок єгеря – 63,7 кв.м.

Усі приміщення нещодавно капітально відремонтовані. Звірівське лісництво не раз потрапляло у скандали, у тому числі через відпочинок місцевих ВІПів. Для них подалі від людського ока посеред лісу збудували готель, оточений штучними водоймами.

Оголошення про продаж розмістили навіть на сайті ОЛХ.

На старті за такий ласий лот просили 5 868 161 гривню. Аукціон відбувався через систему Прозорро.

За 60 мільйонів 10 тисяч гривень майоновий комплекс придбав Євгеній Дмитренко. На скільки ця сума адекватна витраченим на об’єкт державним коштам судити складно. Також слід додати, що права користування мисливськими угіддями новий власник споруд автоматично не отримає.

Дмитренко Євгеній Вʼячеславович є власником кількох компаній на Чернігівщині. Також веде підприємницьку діяльність на Полтавщині та на Київщині, де веде деревообробний бізнес.

На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство


На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство


На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство


На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аукціон, мисливське господарство, Звірів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя
Сьогодні, 14:18
На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство
Сьогодні, 13:58
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
Вступ до світу кіберспорту: Данило «Zeus» Тесленко та його внесок у гру Counter-Strike та CS: Global Offensive*
Сьогодні, 13:39
«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Учні Луцької художньої школи продали роботи на аукціоні в США і купили авто для військових Учні Луцької художньої школи продали роботи на аукціоні в США і купили авто для військових
25 травень, 06:31
Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО Міськрада на Волині виставила на аукціон трактор за понад три тисячі гривень. ФОТО
08 травень, 10:10
Вдова Героя з Луцька організувала вечір пам'яті для збору коштів . ФОТО Вдова Героя з Луцька організувала вечір пам'яті для збору коштів . ФОТО
19 квітень, 11:20
Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО Районну амбулаторію на волині продали на аукціоні. ФОТО
09 січень, 02:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя
Сьогодні, 14:18
 0
На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство
Сьогодні, 13:58
 0
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
 0
Вступ до світу кіберспорту: Данило «Zeus» Тесленко та його внесок у гру Counter-Strike та CS: Global Offensive*
Сьогодні, 13:39
 0
«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8