На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство





Майновий комплекс має площу 2,9 гектара та нерухоме майно на 1593 метри квадратних, - пише



Це такі об’єкти: будинок мисливця – 461,1 кв.м, приміщення бані – 52,6 кв.м, гараж – 299 кв.м, конюшня – 157,1 кв.м, контора – 225,7 кв.м, бійня – 64,2 кв.м, господарська будівля – 72,8 кв.м, ангар для техніки – 196,8 кв.м, будинок єгеря – 63,7 кв.м.



Усі приміщення нещодавно капітально відремонтовані. Звірівське лісництво не раз потрапляло у скандали, у тому числі через відпочинок місцевих ВІПів. Для них подалі від людського ока посеред лісу збудували готель, оточений штучними водоймами.



Оголошення про продаж розмістили навіть на сайті ОЛХ.



На старті за такий ласий лот просили 5 868 161 гривню. Аукціон відбувався через систему Прозорро.



За 60 мільйонів 10 тисяч гривень майоновий комплекс придбав Євгеній Дмитренко. На скільки ця сума адекватна витраченим на об’єкт державним коштам судити складно. Також слід додати, що права користування мисливськими угіддями новий власник споруд автоматично не отримає.



Дмитренко Євгеній Вʼячеславович є власником кількох компаній на Чернігівщині. Також веде підприємницьку діяльність на Полтавщині та на Київщині, де веде деревообробний бізнес.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З молотка пішло мисливське господарство Звірівське, що на Ківерцівщині. Аукціон організований Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях відбувся 6 червня.Майновий комплекс має площу 2,9 гектара та нерухоме майно на 1593 метри квадратних, - пише Вісник. Це такі об’єкти: будинок мисливця – 461,1 кв.м, приміщення бані – 52,6 кв.м, гараж – 299 кв.м, конюшня – 157,1 кв.м, контора – 225,7 кв.м, бійня – 64,2 кв.м, господарська будівля – 72,8 кв.м, ангар для техніки – 196,8 кв.м, будинок єгеря – 63,7 кв.м.Усі приміщення нещодавно капітально відремонтовані. Звірівське лісництво не раз потрапляло у скандали, у тому числі через відпочинок місцевих ВІПів. Для них подалі від людського ока посеред лісу збудували готель, оточений штучними водоймами.Оголошення про продаж розмістили навіть на сайті ОЛХ.На старті за такий ласий лот просили 5 868 161 гривню. Аукціон відбувався через систему Прозорро.За 60 мільйонів 10 тисяч гривень майоновий комплекс придбавНа скільки ця сума адекватна витраченим на об’єкт державним коштам судити складно. Також слід додати, що права користування мисливськими угіддями новий власник споруд автоматично не отримає.Дмитренко Євгеній Вʼячеславович є власником кількох компаній на Чернігівщині. Також веде підприємницьку діяльність на Полтавщині та на Київщині, де веде деревообробний бізнес.

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