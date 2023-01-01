Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя

Василя Гайченя.



Про це повідомив голова громади Олег Кух.



6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.



На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.



"Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!", - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівська громада на Волині втратила ГерояПро це повідомив голова громади6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах."Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!", - йдеться в дописі.

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