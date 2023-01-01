Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя

Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя
Любешівська громада на Волині втратила Героя Василя Гайченя.

Про це повідомив голова громади Олег Кух.

6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.

На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.

"Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!", - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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Теги: війна, Росія, Україна
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