Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя
Сьогодні, 14:18
Любешівська громада на Волині втратила Героя Василя Гайченя.
Про це повідомив голова громади Олег Кух.
6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.
На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.
"Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомив голова громади Олег Кух.
6 червня 2023 року, внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку, загинув солдат 65-ї окремої механізованої бригади Гайченя Василь Володимирович, 1982 року народження, житель села Люб’язь.
На захист України Василь став від початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Був артилеристом. Раніше неодноразово проходив військові збори в різних підрозділах.
"Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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