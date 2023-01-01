Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО

Лідію, яка боялася померти й весь час запитувала про це.



Про це повідомили фотографи Костянтин та Влада Ліберови, - пише



Рятувальники допомогли 96-річній мешканці Херсона вибратися із помешкання, яке розташоване на одній із найбільш затоплених вулиць міста: жінку евакуювали з вулиці Дорофеєва.



Бабусю перенесли до машини швидкої допомоги, де їй одразу ж узялися допомагати медики. Налякана жінка боялася померти й увесь час запитувала про це. Однак працівники «швидкої» заспокоювали Лідію, стверджуючи, що цього не станеться.



«Куди Вам, я Вам умру!» – наголосив один із медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальна операція з затоплених територій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС триває. Так, у Херсоні врятували 96-річну бабусю, яка боялася померти й весь час запитувала про це.Про це повідомили фотографита, - пише Главком. Рятувальники допомогли 96-річній мешканці Херсона вибратися із помешкання, яке розташоване на одній із найбільш затоплених вулиць міста: жінку евакуювали з вулиці Дорофеєва.Бабусю перенесли до машини швидкої допомоги, де їй одразу ж узялися допомагати медики. Налякана жінка боялася померти й увесь час запитувала про це. Однак працівники «швидкої» заспокоювали Лідію, стверджуючи, що цього не станеться.«Куди Вам, я Вам умру!» – наголосив один із медиків.

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