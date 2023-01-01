Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО

Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО
Рятувальна операція з затоплених територій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС триває. Так, у Херсоні врятували 96-річну бабусю Лідію, яка боялася померти й весь час запитувала про це.

Про це повідомили фотографи Костянтин та Влада Ліберови, - пише Главком.

Рятувальники допомогли 96-річній мешканці Херсона вибратися із помешкання, яке розташоване на одній із найбільш затоплених вулиць міста: жінку евакуювали з вулиці Дорофеєва.

Бабусю перенесли до машини швидкої допомоги, де їй одразу ж узялися допомагати медики. Налякана жінка боялася померти й увесь час запитувала про це. Однак працівники «швидкої» заспокоювали Лідію, стверджуючи, що цього не станеться.

«Куди Вам, я Вам умру!» – наголосив один із медиків.


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Теги: Херсон, затоплення, порятунок
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