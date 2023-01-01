«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка

«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка
Солдат Андрій Плісік з Волині, позивний Лютий, загинув 15 березня 2023 року в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині.

За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки, - пише Меморіал Героїв.

Андрій народився в селі Цир Волинської області. Закінчив Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, мав багато планів на майбутнє.

Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR.

«Андрій був для нас найкращий чоловік, тато, син і брат. Добрий, щирий. Він завжди всіх підтримував, ніколи нікого не ображав, завжди йшов всім на допомогу. Дуже всіх любив, особливо свою сім’ю та маленьку донечку, яка його завжди чекає. Працьовитий, із золотими руками. Для нас Андрій завжди буде живим. Дуже сумуємо і любимо», – написала дружина загиблого Наталія.

Поховали Андрія у рідному селі.

У нього залишилися батьки, дружина, донька, брати і сестри.

Нагадаємо, Андрій Плісік загинув на території Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок.

«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
Вступ до світу кіберспорту: Данило «Zeus» Тесленко та його внесок у гру Counter-Strike та CS: Global Offensive*
Сьогодні, 13:39
«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка
Сьогодні, 13:25
Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці у Лондоні. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Завтра у Луцьку прощатимуться із двома Героями
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя
Сьогодні, 14:18
Завтра у Луцьку прощатимуться із двома Героями Завтра у Луцьку прощатимуться із двома Героями
Сьогодні, 12:55
На Волині привітали з днем народження батька загиблого 19-річного Героя На Волині привітали з днем народження батька загиблого 19-річного Героя
Сьогодні, 12:15
Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук
Сьогодні, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок нещасного випадку на Запорізькому напрямку загинув Герой з Волині Василь Гайченя
Сьогодні, 14:18
 0
На Волині продали з аукціону державне мисливське господарство
Сьогодні, 13:58
 0
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну бабусю. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
 0
Вступ до світу кіберспорту: Данило «Zeus» Тесленко та його внесок у гру Counter-Strike та CS: Global Offensive*
Сьогодні, 13:39
 0
«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8