«Він для нас живий»: спогади про загиблого Героя з Волині Андрія Плісіка





За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки, -



Андрій народився в селі Цир Волинської області. Закінчив Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, мав багато планів на майбутнє.



Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR.



«Андрій був для нас найкращий чоловік, тато, син і брат. Добрий, щирий. Він завжди всіх підтримував, ніколи нікого не ображав, завжди йшов всім на допомогу. Дуже всіх любив, особливо свою сім’ю та маленьку донечку, яка його завжди чекає. Працьовитий, із золотими руками. Для нас Андрій завжди буде живим. Дуже сумуємо і любимо», – написала дружина загиблого Наталія.



Поховали Андрія у рідному селі.



У нього залишилися батьки, дружина, донька, брати і сестри.



Нагадаємо, Андрій Плісік





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдат Андрій Плісік з Волині, позивний Лютий, загинув 15 березня 2023 року в бою з окупантами біля села Оріхово-Василівка на Донеччині.За місяць до цього захиснику виповнилося 34 роки, - пише Меморіал Героїв.Андрій народився в селі Цир Волинської області. Закінчив Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету та здобув фах маляра, муляра, штукатура. У мирному житті працював будівельником і робив ремонти. Одружився, мав багато планів на майбутнє.Під час повномасштабної війни Андрій приєднався до Збройних Сил України. Захищав свою родину і країну в лавах 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR.«Андрій був для нас найкращий чоловік, тато, син і брат. Добрий, щирий. Він завжди всіх підтримував, ніколи нікого не ображав, завжди йшов всім на допомогу. Дуже всіх любив, особливо свою сім’ю та маленьку донечку, яка його завжди чекає. Працьовитий, із золотими руками. Для нас Андрій завжди буде живим. Дуже сумуємо і любимо», – написала дружина загиблого Наталія.Поховали Андрія у рідному селі.У нього залишилися батьки, дружина, донька, брати і сестри.Нагадаємо, Андрій Плісік загинув на території Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок.

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