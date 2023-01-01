Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці у Лондоні. ФОТО





Про це повідомили на сайті Луцькради.



Програма спрямована на сприяння продовженню мистецької освіти дітей і молоді України у час війни та їх психологічній реабілітації засобами мистецтва.



В експозиції представлено 248 картин талановитих дітей із 27-ми художніх закладів України. Луцька художня школа презентує роботи Насті Молчанової, Анни Кальчик (викладач Людмила Салинська), Олени Супрунюк, Дарини Власюк, Марії Понк (викладач Віра Конська), Поліни Оксенюк (викладач Андрій Діхтярук).





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці "200 картин дітей незламної України", що проводиться у Європейському банку реконструкції і розвитку в Лондоні в рамках Міжнародної мистецької програми “KIDS and ART for UKRAINE".Про це повідомили на сайті Луцькради.Програма спрямована на сприяння продовженню мистецької освіти дітей і молоді України у час війни та їх психологічній реабілітації засобами мистецтва.В експозиції представлено 248 картин талановитих дітей із 27-ми художніх закладів України. Луцька художня школа презентує роботи(викладач),(викладач),(викладач).

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