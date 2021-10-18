Вступ до світу кіберспорту: Данило «Zeus» Тесленко та його внесок у гру Counter-Strike та CS: Global Offensive*

Данило Тесленко. У нього є прізвисько Zeus. Ще з дев'яностих років Тесленко захопився кіберспортом. Він є кіберспортсменом у грі Counter-Strike: Gloval Offensive. Зараз у нього є своя онлайн-школа, в якій він готує нових героїв. У кар'єрі Тесленка були численні перемоги.



Як все починалося

Тесленко Данило Ігорович народився у Харкові 8 жовтня 1987 року. У 90-х роках в Україні персональний комп'ютер вважався розкішшю, тому він мало у кого був, а відповідно, рідкістю був і інтернет. З цієї причини комп'ютерні клуби, де можна було грати в ігри, стали популярним місцем серед підлітків. Сьогодні такий клуб є місцем з хорошим оснащенням і сучасною технікою. У дев'яностих роках такий клуб нагадував двір, де збиралися підлітки, дружили і билися. У Данила Тесленка сім'я була забезпеченою. Він проводив час там, де йому хотілося. Він ніяк не міг подумати про те, що стане знаменитістю такого масштабу. У його батька був бізнес, пов'язаний з продажем автомобілів. Тесленко допомагав своєму батькові. Одночасно він відвідував комп'ютерні клуби, в яких грав у CS 1.6. Так він тренувався. За цей час Данило змінив різні команди.



Батьки Зевса зіграли величезну роль у розвитку його кар'єри. Сам Данило говорив, що його батько є по-справжньому мудрою людиною, так як він завжди підтримував вибір свого сина. Багатьом батькам не сподобалося б захоплення їхньої дитини комп'ютерними іграми. Батьки Зевса були винятком. Вони не тільки не забороняли гру сина, а й заохочували її. В майбутньому Zeus не раз скаже спасибі Своєму Батькові за становлення його кар'єри. Спочатку Данило грав у різних командах, і гра приносила для нього невеликий дохід. Однак вони робили його сильнішим. Після того, як Данило став грати в команді NAVI, він став по-справжньому популярним. Сайт про Zeus -



Кар'єра Тесленка

Кар'єра Тесленка почалася в команді з міста Харкова, яка називалася «Арсенал». Особливо сильною цю команду не вважали, проте вона могла напружити кращу команду pro100. Остання переманює до себе Тесленка в 2004 році. Тут він спочатку авторитетом не був. Однак його напарники вважалися сильними гравцями: Михайло Kane Благін і Іоанн Edward Сухарєв. Надалі вони супроводжували Zeus всю його кар'єру.



Починаючи з 2000-х років команда pro 100 стала відвідувати різноманітні змагання в інших містах і країнах. За невеликий період часу вона швидко завоювала популярність і стала однією з кращих. Вже в 2006 році зібрана команда змогла здобути перемогу на World Cyber Games. Цей турнір був аналогом кіберспортивної Олімпіади. Однак на той момент до великих перемог було далеко.



У 2008 році Zeus мав достатній досвід у кіберспортивних іграх. Він вирішує піти в іншу команду. Тесленка запросила російська Virtus.pro, яка була давнім суперником pro100.



Цілий рік Virtus.pro відвідувала різні міжнародні турніри. Команда показала вищий клас. Потім починається криза, яка Virtus.pro не пережила. Тесленко повертається в Україну. У 2009 році на Zeus виходить Іщук. Він пропонує спортсмену місце в новій команді Na'vi. У цю ж команду запрошують Івана "Edward" Сухарєва. Після цього Інтернет починає активно обговорювати перемоги нової команди. Однак через деякий час команда перестає здобувати перемоги. Через деякий час Зевс повертається до команди NAVI. Потім Zeus знову починає перемагати.



Через деякий час Зевс залишає кіберспорт та починає писати власну книгу про те, як він пройшов весь шлях. У книзі описана його геймерська історія: від pro100 до Virtus.pro, потім етап NaVi аж до переходу в Gambit. Також в книзі представлені поради та пропозиції про різні системи тренувань і розвитку гравця і команди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберспорт України почав свій розвиток на Counter-Strike. У нього є свій герой. Це – відомий і популярний. У нього є прізвисько Zeus. Ще з дев'яностих років Тесленко захопився кіберспортом. Він є кіберспортсменом у грі Counter-Strike: Gloval Offensive. Зараз у нього є своя онлайн-школа, в якій він готує нових героїв. У кар'єрі Тесленка були численні перемоги.Тесленко Данило Ігорович народився у Харкові 8 жовтня 1987 року. У 90-х роках в Україні персональний комп'ютер вважався розкішшю, тому він мало у кого був, а відповідно, рідкістю був і інтернет. З цієї причини комп'ютерні клуби, де можна було грати в ігри, стали популярним місцем серед підлітків. Сьогодні такий клуб є місцем з хорошим оснащенням і сучасною технікою. У дев'яностих роках такий клуб нагадував двір, де збиралися підлітки, дружили і билися. У Данила Тесленка сім'я була забезпеченою. Він проводив час там, де йому хотілося. Він ніяк не міг подумати про те, що стане знаменитістю такого масштабу. У його батька був бізнес, пов'язаний з продажем автомобілів. Тесленко допомагав своєму батькові. Одночасно він відвідував комп'ютерні клуби, в яких грав у CS 1.6. Так він тренувався. За цей час Данило змінив різні команди.Батьки Зевса зіграли величезну роль у розвитку його кар'єри. Сам Данило говорив, що його батько є по-справжньому мудрою людиною, так як він завжди підтримував вибір свого сина. Багатьом батькам не сподобалося б захоплення їхньої дитини комп'ютерними іграми. Батьки Зевса були винятком. Вони не тільки не забороняли гру сина, а й заохочували її. В майбутньому Zeus не раз скаже спасибі Своєму Батькові за становлення його кар'єри. Спочатку Данило грав у різних командах, і гра приносила для нього невеликий дохід. Однак вони робили його сильнішим. Після того, як Данило став грати в команді NAVI, він став по-справжньому популярним. Сайт про Zeus - https://whoiszeus.com.ua/ Кар'єра Тесленка почалася в команді з міста Харкова, яка називалася «Арсенал». Особливо сильною цю команду не вважали, проте вона могла напружити кращу команду pro100. Остання переманює до себе Тесленка в 2004 році. Тут він спочатку авторитетом не був. Однак його напарники вважалися сильними гравцями: Михайло Kane Благін і Іоанн Edward Сухарєв. Надалі вони супроводжували Zeus всю його кар'єру.Починаючи з 2000-х років команда pro 100 стала відвідувати різноманітні змагання в інших містах і країнах. За невеликий період часу вона швидко завоювала популярність і стала однією з кращих. Вже в 2006 році зібрана команда змогла здобути перемогу на World Cyber Games. Цей турнір був аналогом кіберспортивної Олімпіади. Однак на той момент до великих перемог було далеко.У 2008 році Zeus мав достатній досвід у кіберспортивних іграх. Він вирішує піти в іншу команду. Тесленка запросила російська Virtus.pro, яка була давнім суперником pro100.Цілий рік Virtus.pro відвідувала різні міжнародні турніри. Команда показала вищий клас. Потім починається криза, яка Virtus.pro не пережила. Тесленко повертається в Україну. У 2009 році на Zeus виходить. Він пропонує спортсмену місце в новій команді Na'vi. У цю ж команду запрошують Івана "Edward" Сухарєва. Після цього Інтернет починає активно обговорювати перемоги нової команди. Однак через деякий час команда перестає здобувати перемоги. Через деякий час Зевс повертається до команди NAVI. Потім Zeus знову починає перемагати.Через деякий час Зевс залишає кіберспорт та починає писати власну книгу про те, як він пройшов весь шлях. У книзі описана його геймерська історія: від pro100 до Virtus.pro, потім етап NaVi аж до переходу в Gambit. Також в книзі представлені поради та пропозиції про різні системи тренувань і розвитку гравця і команди.

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