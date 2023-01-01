Луцька громада прощатиметься ще з двома Героями

Завтра, 10 червня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування лучанина, 13.02.1979 року народження. А в понеділок, 12 червня, прощатимуться із, 13.03.1992 року народження.Про це повідомили на сайті Луцькради.Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 5 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Великий Омеляник.У понеділок, 12 червня, відбудеться відспівування Петрука Віталія Павловича (13.03.1992 року народження). Він проходив військову службу за контрактом з 01 лютого 2022 року. Загинув 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області.Чин похорону відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Поховають Віталія Петрука на міському кладовищі у селі Гаразджа.