Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком





Момент зіткнення легковика та маршрутки потрапив на відеореєстратор луцьких патрульних.



Це трапилося учора, близько 21-ї години. Патрулюючи по проспекту Волі, поліцейські помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого не надав перевагу у русі пішоходу. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, після чого той увімкнув покажчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, щоб зупинитися та висадити пасажирів.



У цей момент автомобіль марки Volkswagen, що саме виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав маршрутці перевагу у русі та здійснив з нею зіткнення. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.



Коли інспектори почали спілкуватися з 37-річним водієм маршрутного транспортного засобу, то виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події, результат — 3,06 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 15 разів.



На шофера патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам), а на водія легковика — за ст. 124 (Порушення ПДР що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів). Кермувальника маршрутки відсторонили від керування, надалі рішення у цій справі буде приймати суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 8 червня, ввечері в Луцьку у ДТП потрапила маршрутка , водій якої виявився сильно п'яним.Момент зіткнення легковика та маршрутки потрапив на відеореєстратор луцьких патрульних.Це трапилося учора, близько 21-ї години. Патрулюючи по проспекту Волі, поліцейські помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого не надав перевагу у русі пішоходу. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, після чого той увімкнув покажчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, щоб зупинитися та висадити пасажирів.У цей момент автомобіль марки Volkswagen, що саме виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав маршрутці перевагу у русі та здійснив з нею зіткнення. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.Коли інспектори почали спілкуватися з 37-річним водієм маршрутного транспортного засобу, то виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події, результат — 3,06 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 15 разів.На шофера патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам), а на водія легковика — за ст. 124 (Порушення ПДР що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів). Кермувальника маршрутки відсторонили від керування, надалі рішення у цій справі буде приймати суд.

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