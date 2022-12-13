Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком

Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком
Учора, 8 червня, ввечері в Луцьку у ДТП потрапила маршрутка, водій якої виявився сильно п'яним.

Момент зіткнення легковика та маршрутки потрапив на відеореєстратор луцьких патрульних.

Це трапилося учора, близько 21-ї години. Патрулюючи по проспекту Волі, поліцейські помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого не надав перевагу у русі пішоходу. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, після чого той увімкнув покажчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, щоб зупинитися та висадити пасажирів.

У цей момент автомобіль марки Volkswagen, що саме виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав маршрутці перевагу у русі та здійснив з нею зіткнення. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.

Коли інспектори почали спілкуватися з 37-річним водієм маршрутного транспортного засобу, то виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події, результат — 3,06 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 15 разів.

На шофера патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам), а на водія легковика — за ст. 124 (Порушення ПДР що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів). Кермувальника маршрутки відсторонили від керування, надалі рішення у цій справі буде приймати суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться із двома Героями
Сьогодні, 12:55
Військовий хірург з Волині, рятуючи життя захисників на Сході, зустрів там свою майбутню дружину
Сьогодні, 12:50
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком
Сьогодні, 12:40
На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії
Сьогодні, 12:30
У ДТП на Волині загинув 20-річний водій. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку
05 червень, 11:58
У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО
23 березень, 15:29
У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка
13 січень, 13:19
У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО
13 грудень, 2022, 18:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться із двома Героями
Сьогодні, 12:55
 0
Військовий хірург з Волині, рятуючи життя захисників на Сході, зустрів там свою майбутню дружину
Сьогодні, 12:50
 0
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком
Сьогодні, 12:40
 0
На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії
Сьогодні, 12:30
 0
У ДТП на Волині загинув 20-річний водій. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8