Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком
Сьогодні, 12:40
Учора, 8 червня, ввечері в Луцьку у ДТП потрапила маршрутка, водій якої виявився сильно п'яним.
Момент зіткнення легковика та маршрутки потрапив на відеореєстратор луцьких патрульних.
Це трапилося учора, близько 21-ї години. Патрулюючи по проспекту Волі, поліцейські помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого не надав перевагу у русі пішоходу. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, після чого той увімкнув покажчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, щоб зупинитися та висадити пасажирів.
У цей момент автомобіль марки Volkswagen, що саме виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав маршрутці перевагу у русі та здійснив з нею зіткнення. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.
Коли інспектори почали спілкуватися з 37-річним водієм маршрутного транспортного засобу, то виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події, результат — 3,06 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 15 разів.
На шофера патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам), а на водія легковика — за ст. 124 (Порушення ПДР що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів). Кермувальника маршрутки відсторонили від керування, надалі рішення у цій справі буде приймати суд.
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Момент зіткнення легковика та маршрутки потрапив на відеореєстратор луцьких патрульних.
Це трапилося учора, близько 21-ї години. Патрулюючи по проспекту Волі, поліцейські помітили маршрутний транспортний засіб, водій якого не надав перевагу у русі пішоходу. Патрульні подали керманичу знак про зупинку, після чого той увімкнув покажчик повороту та здійснив рух на вулицю Богдана Хмельницького, щоб зупинитися та висадити пасажирів.
У цей момент автомобіль марки Volkswagen, що саме виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав маршрутці перевагу у русі та здійснив з нею зіткнення. На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав.
Коли інспектори почали спілкуватися з 37-річним водієм маршрутного транспортного засобу, то виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події, результат — 3,06 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 15 разів.
На шофера патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам), а на водія легковика — за ст. 124 (Порушення ПДР що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів). Кермувальника маршрутки відсторонили від керування, надалі рішення у цій справі буде приймати суд.
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