На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії
Сьогодні, 12:30
В Київській області затримали священника Української православної церкви Московського патріархату. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Черговий фанат «русского міра» в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої УПЦ МП. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Черговий фанат «русского міра» в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої УПЦ МП. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - йдеться в повідомленні.
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