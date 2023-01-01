На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії





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"Черговий фанат «русского міра» в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої УПЦ МП. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Київській області затримали священника Української православної церкви Московського патріархату. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України."Черговий фанат «русского міра» в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої УПЦ МП. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - йдеться в повідомленні.

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