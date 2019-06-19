У ДТП на Волині загинув 20-річний водій. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Поблизу міста Голоби Ковельського району трапилася смертельна аварія, у якій загинув 20-річний водій.
ДТП сталася у п'ятницю, 9 червня. Про це ВСН стало відомо із власних джерел.
В пресслужбі ГУ НП у коментарі підтвердили факт ДТП. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та зіткнувся з деревом. Загиблому - 20 років.
На місці працює поліція та «швидка». Відомості будуть внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.
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ДТП сталася у п'ятницю, 9 червня. Про це ВСН стало відомо із власних джерел.
В пресслужбі ГУ НП у коментарі підтвердили факт ДТП. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та зіткнувся з деревом. Загиблому - 20 років.
На місці працює поліція та «швидка». Відомості будуть внесені до ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.
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У ДТП на Волині загинув 20-річний водій. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
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