Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» заблокований
Сьогодні, 12:00
Рух вантажних авто через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» заблокований через протести польських фермерів.
Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За інформацією, отриманою від прикордонної варти Республіки Польща, у п'ятницю, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зі сторони Польщі.
У зв’язку з цим польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
Акція триватиме до 01:00 13 червня.
Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
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Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За інформацією, отриманою від прикордонної варти Республіки Польща, у п'ятницю, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зі сторони Польщі.
У зв’язку з цим польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.
Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
Акція триватиме до 01:00 13 червня.
Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
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