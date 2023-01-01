Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» заблокований





Про це



За інформацією, отриманою від прикордонної варти Республіки Польща, у п'ятницю, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зі сторони Польщі.



У зв’язку з цим польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.



Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.



Акція триватиме до 01:00 13 червня.



Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рух вантажних авто через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» заблокований через протести польських фермерів.Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.За інформацією, отриманою від прикордонної варти Республіки Польща, у п'ятницю, 9 червня, польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» зі сторони Польщі.У зв’язку з цим польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарний вантаж.Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.Акція триватиме до 01:00 13 червня.Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

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