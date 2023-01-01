У Луцьку – новий очільник районної поліції
Сьогодні, 11:42
У Луцьку представили нового очільника місцевої поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Керівник поліції Волині Юрій Крошко представив особовому складу Луцького районного управління поліції нового начальника: ним став Володимир Костанюк.
Представлення відбулось 9 червня.
40-річний підполковник поліції Володимир Костанюк має чималий досвід служби у правоохоронних органах як у районних підрозділах ГУНП, так і в центральному апараті Нацполіції.
«Основне завдання – безпека в громаді. Усі мешканці мають почуватись безпечно», - наголосив Юрій Крошко.
Володимир Костанюк подякував за довіру і запевнив, що пріоритетами в роботі Луцького РУП залишатимуться публічна безпека та протидія злочинності.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Керівник поліції Волині Юрій Крошко представив особовому складу Луцького районного управління поліції нового начальника: ним став Володимир Костанюк.
Представлення відбулось 9 червня.
40-річний підполковник поліції Володимир Костанюк має чималий досвід служби у правоохоронних органах як у районних підрозділах ГУНП, так і в центральному апараті Нацполіції.
«Основне завдання – безпека в громаді. Усі мешканці мають почуватись безпечно», - наголосив Юрій Крошко.
Володимир Костанюк подякував за довіру і запевнив, що пріоритетами в роботі Луцького РУП залишатимуться публічна безпека та протидія злочинності.
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