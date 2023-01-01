У Луцьку вночі п'яний водій автомобіля врізався у стовп та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку нетверезий водій буса влетів в електроопору та перекинувся.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 8 червня, під час дії комендантської години на вулиці Чернишевського трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Opel Vivaro не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки й не впорався з керуванням, через що здійснив наїзд на опору лінії електропередач. Після цього автівку відкинуло на проїзджу частину і вона перекинулася.
На місце події прибула карета медиків, проте їхньої допомоги ніхто не потребував.
Також патрульні встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Drager показав результат 2,18 проміле, що перевищує допустиму норму в 11 разів.
На керманича склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 8 червня, під час дії комендантської години на вулиці Чернишевського трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Opel Vivaro не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки й не впорався з керуванням, через що здійснив наїзд на опору лінії електропередач. Після цього автівку відкинуло на проїзджу частину і вона перекинулася.
На місце події прибула карета медиків, проте їхньої допомоги ніхто не потребував.
Також патрульні встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Drager показав результат 2,18 проміле, що перевищує допустиму норму в 11 разів.
На керманича склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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