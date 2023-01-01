У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я: у поліції розповіли подробиці ДТП
Сьогодні, 11:20
Учора, 8 червня, на вулиці Олексія Шума, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода: бус злетів з дороги та влетів у подвір'я.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. У патрульній поліції журналістам видання факт ДТП підтвердили.
Зауважують, що керманич Volkswagen Transporter скоїв аварію через неуважність, адже той не стежив за обстановкою на дорозі і, зрештою, влетів у паркан.
Окрім того, під час спілкування з водієм патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, втім той відразу погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат «Драгера» показав 2,53 проміле.
На водія оформили ст. 124 – Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів і ст. 130 – Керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Окрім того, водій намагався відкупитися, але патрульні викликали слідчо-оперативну групу, оскільки за надання хабарів передбачена кримінальна відповідальність.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. У патрульній поліції журналістам видання факт ДТП підтвердили.
Зауважують, що керманич Volkswagen Transporter скоїв аварію через неуважність, адже той не стежив за обстановкою на дорозі і, зрештою, влетів у паркан.
Окрім того, під час спілкування з водієм патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, втім той відразу погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат «Драгера» показав 2,53 проміле.
На водія оформили ст. 124 – Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів і ст. 130 – Керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Окрім того, водій намагався відкупитися, але патрульні викликали слідчо-оперативну групу, оскільки за надання хабарів передбачена кримінальна відповідальність.
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