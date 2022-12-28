На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Завершується ремонт ділянки дороги між Дачним та Ківерцями регіонального автошляху Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Що зробили:
- відновили дорожнє покриття;
- облаштували узбіччя;
- влаштували посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту;
- заасфальтували з’їзди з дороги та в’їзди у двори.
Нині на відремонтоване покриття дорожники наносять горизонтальну розмітку. Згодом на цьому відтинку з’являться нові дорожні знаки.
«Закликаємо водіїв бути максимально уважними на ділянках шляхів, де працюють люди в сигнальних жилетах», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Що зробили:
- відновили дорожнє покриття;
- облаштували узбіччя;
- влаштували посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту;
- заасфальтували з’їзди з дороги та в’їзди у двори.
Нині на відремонтоване покриття дорожники наносять горизонтальну розмітку. Згодом на цьому відтинку з’являться нові дорожні знаки.
«Закликаємо водіїв бути максимально уважними на ділянках шляхів, де працюють люди в сигнальних жилетах», – йдеться у дописі.
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