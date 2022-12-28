На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО

На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО
Завершується ремонт ділянки дороги між Дачним та Ківерцями регіонального автошляху Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Що зробили:

- відновили дорожнє покриття;
- облаштували узбіччя;
- влаштували посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту;
- заасфальтували з’їзди з дороги та в’їзди у двори.

Нині на відремонтоване покриття дорожники наносять горизонтальну розмітку. Згодом на цьому відтинку з’являться нові дорожні знаки.

«Закликаємо водіїв бути максимально уважними на ділянках шляхів, де працюють люди в сигнальних жилетах», – йдеться у дописі.

На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО


На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО


На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО

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Теги: Луцьк – Ківерці, ремонт дороги, дорожня розмітка
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