На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО

Завершується ремонт ділянки дороги між Дачним та Ківерцями регіонального автошляху Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Що зробили:- відновили дорожнє покриття;- облаштували узбіччя;- влаштували посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту;- заасфальтували з’їзди з дороги та в’їзди у двори.Нині на відремонтоване покриття дорожники наносять горизонтальну розмітку. Згодом на цьому відтинку з’являться нові дорожні знаки.«Закликаємо водіїв бути максимально уважними на ділянках шляхів, де працюють люди в сигнальних жилетах», – йдеться у дописі.