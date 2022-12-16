У автобуса, що привіз дітей на екскурсію до Луцька, вийшли з ладу гальма. ФОТО





Про це



«8 червня о 19:11 до пожежно-рятувального підрозділу прийшов за допомогою водій шкільного автобуса Оваднівської громади Володимирського району. В транспортному засобі, що доправив на екскурсію до Луцька 30 дітей, вийшла з ладу пневматична гальмівна система», – йдеться у повідомленні.



З'ясувавши, що ремонтні майстерні уже зачинені, чоловік попросив допомогти у рятувальників.



На вулицю Рівненську, де перебував автобус, спрямували рятувальників 1 ДПРЧ.



За допомогою автомобільного компресора вони накачали систему до оптимального рівня, аби шкільний автобус міг далі безпечно рухатися за маршрутом.



На момент поломки та до її усунення діти перебували на екскурсії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники допомогли водієві шкільного автобуса із ремонтом. В транспортному засобі, що доправив на екскурсію до Луцька 30 дітей, вийшла з ладу пневматична гальмівна система.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.«8 червня о 19:11 до пожежно-рятувального підрозділу прийшов за допомогою водій шкільного автобуса Оваднівської громади Володимирського району. В транспортному засобі, що доправив на екскурсію до Луцька 30 дітей, вийшла з ладу пневматична гальмівна система», – йдеться у повідомленні.З'ясувавши, що ремонтні майстерні уже зачинені, чоловік попросив допомогти у рятувальників.На вулицю Рівненську, де перебував автобус, спрямували рятувальників 1 ДПРЧ.За допомогою автомобільного компресора вони накачали систему до оптимального рівня, аби шкільний автобус міг далі безпечно рухатися за маршрутом.На момент поломки та до її усунення діти перебували на екскурсії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію