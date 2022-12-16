У автобуса, що привіз дітей на екскурсію до Луцька, вийшли з ладу гальма. ФОТО

У автобуса, що привіз дітей на екскурсію до Луцька, вийшли з ладу гальма. ФОТО
Рятувальники допомогли водієві шкільного автобуса із ремонтом. В транспортному засобі, що доправив на екскурсію до Луцька 30 дітей, вийшла з ладу пневматична гальмівна система.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

«8 червня о 19:11 до пожежно-рятувального підрозділу прийшов за допомогою водій шкільного автобуса Оваднівської громади Володимирського району. В транспортному засобі, що доправив на екскурсію до Луцька 30 дітей, вийшла з ладу пневматична гальмівна система», – йдеться у повідомленні.

З'ясувавши, що ремонтні майстерні уже зачинені, чоловік попросив допомогти у рятувальників.

На вулицю Рівненську, де перебував автобус, спрямували рятувальників 1 ДПРЧ.

За допомогою автомобільного компресора вони накачали систему до оптимального рівня, аби шкільний автобус міг далі безпечно рухатися за маршрутом.

На момент поломки та до її усунення діти перебували на екскурсії.

У автобуса, що привіз дітей на екскурсію до Луцька, вийшли з ладу гальма. ФОТО


У автобуса, що привіз дітей на екскурсію до Луцька, вийшли з ладу гальма. ФОТО

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Теги: екскурсія, автобус, гальма, Луцьк, рятувальники
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