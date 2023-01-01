Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук
Сьогодні, 10:35
Захищаючи Україну, загинув військовий з Любомля Андрій Шевчук.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"8 червня у Луганській області, захищаючи Україну від окупантів, загинув житель м.Любомль Шевчук Андрій Іванович, 1986 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя та розділяємо з ними біль від тяжкої, непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі деталі про прибуття тіла захисника та про поховання будуть повідомлені згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"8 червня у Луганській області, захищаючи Україну від окупантів, загинув житель м.Любомль Шевчук Андрій Іванович, 1986 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя та розділяємо з ними біль від тяжкої, непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що усі деталі про прибуття тіла захисника та про поховання будуть повідомлені згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук
Сьогодні, 10:35
У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцькому районі попрощалися із Героєм Миколою Ковальчуком
Сьогодні, 10:25
Медіа