Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук

Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук
Захищаючи Україну, загинув військовий з Любомля Андрій Шевчук.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"8 червня у Луганській області, захищаючи Україну від окупантів, загинув житель м.Любомль Шевчук Андрій Іванович, 1986 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя та розділяємо з ними біль від тяжкої, непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі деталі про прибуття тіла захисника та про поховання будуть повідомлені згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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