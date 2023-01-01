Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Шевчук

Андрій Шевчук.



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"8 червня у Луганській області, захищаючи Україну від окупантів, загинув житель м.Любомль Шевчук Андрій Іванович, 1986 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя та розділяємо з ними біль від тяжкої, непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що усі деталі про прибуття тіла захисника та про поховання будуть повідомлені згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув військовий з ЛюбомляПро це повідомили у Любомльській громаді."8 червня у Луганській області, захищаючи Україну від окупантів, загинув житель м.Любомль Шевчук Андрій Іванович, 1986 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Героя та розділяємо з ними біль від тяжкої, непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що усі деталі про прибуття тіла захисника та про поховання будуть повідомлені згодом.

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