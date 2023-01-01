У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 8 червня, по вулиці Данила Галицького.



24-річний лучанин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 12-річну місцеву дівчинку. Попередньо, дитина раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.



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