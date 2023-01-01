У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО

У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала 12-річна школярка, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 8 червня, по вулиці Данила Галицького.

24-річний лучанин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 12-річну місцеву дівчинку. Попередньо, дитина раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.
У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, дівчинка, наїзд
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