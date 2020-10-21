Передчасно померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста

Передчасно померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста
Померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмила Петрівна.

Про це повідомили на сторінці організації.

Як зазначається, Людмила Гайдай багато років свого життя присвятила роботі у Луцькій районній організації товариства Червоного Хреста України. Була надійною і відповідальною.

"Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати — передчасної смерті нашої колеги — волонтерки Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмили Петрівни, яка багато років працювала пліч-о-пліч, була надійною, відповідальною, життєрадісною, турботливою і товариською людиною. Світла пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волонтерка, смерть, Червоний Хрест
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцькому районі попрощалися із Героєм Миколою Ковальчуком
Сьогодні, 10:25
Передчасно померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста
Сьогодні, 10:15
На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
Сьогодні, 09:55
Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см, − голова ОВА
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка У Києві від ускладнень коронавірусу померла 21-річна волонтерка
21 жовтень, 2020, 09:55
Померла волонтерка, громадська діячка з Волині Померла волонтерка, громадська діячка з Волині
11 грудень, 2019, 18:51
На Волині після тривалої хвороби помер відомий нотаріус На Волині після тривалої хвороби помер відомий нотаріус
04 червень, 11:30
У селі Луцького району 40-річний чоловік покінчив із життям У селі Луцького району 40-річний чоловік покінчив із життям
04 червень, 06:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштує реконструкція полігону у Брищі на Волині
Сьогодні, 11:23
 0
У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я: у поліції розповіли подробиці ДТП
Сьогодні, 11:20
 0
На трасі Луцьк – Ківерці завершують ремонт, нині наносять розмітку. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
У автобуса, що привіз дітей на екскурсію до Луцька, вийшли з ладу гальма. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів, – перехоплення СБУ
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8