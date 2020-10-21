Передчасно померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста

Гайдай Людмила Петрівна.



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Як зазначається, Людмила Гайдай багато років свого життя присвятила роботі у Луцькій районній організації товариства Червоного Хреста України. Була надійною і відповідальною.



"Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати — передчасної смерті нашої колеги — волонтерки Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмили Петрівни, яка багато років працювала пліч-о-пліч, була надійною, відповідальною, життєрадісною, турботливою і товариською людиною. Світла пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста УкраїниПро це повідомили на сторінці організації.Як зазначається, Людмила Гайдай багато років свого життя присвятила роботі у Луцькій районній організації товариства Червоного Хреста України. Була надійною і відповідальною."Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати — передчасної смерті нашої колеги — волонтерки Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмили Петрівни, яка багато років працювала пліч-о-пліч, була надійною, відповідальною, життєрадісною, турботливою і товариською людиною. Світла пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.

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