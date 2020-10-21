Передчасно померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста
Сьогодні, 10:15
Померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмила Петрівна.
Про це повідомили на сторінці організації.
Як зазначається, Людмила Гайдай багато років свого життя присвятила роботі у Луцькій районній організації товариства Червоного Хреста України. Була надійною і відповідальною.
"Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати — передчасної смерті нашої колеги — волонтерки Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмили Петрівни, яка багато років працювала пліч-о-пліч, була надійною, відповідальною, життєрадісною, турботливою і товариською людиною. Світла пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці організації.
Як зазначається, Людмила Гайдай багато років свого життя присвятила роботі у Луцькій районній організації товариства Червоного Хреста України. Була надійною і відповідальною.
"Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати — передчасної смерті нашої колеги — волонтерки Луцької районної організації товариства Червоного Хреста України Гайдай Людмили Петрівни, яка багато років працювала пліч-о-пліч, була надійною, відповідальною, життєрадісною, турботливою і товариською людиною. Світла пам'ять про неї назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку у ДТП постраждала 12-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Луцькому районі попрощалися із Героєм Миколою Ковальчуком
Сьогодні, 10:25
Передчасно померла волонтерка Луцької районної організації товариства Червоного Хреста
Сьогодні, 10:15
На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
Сьогодні, 09:55
Медіа