На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля

На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
Волинські рятувальники ліквідували пожежу у вантажному автомобілі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомля ліквідували займання в вантажному автомобілі МАН, що перевозив деревне вугілля.

Вогнем знищено 0, 2т вантажу. Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежі водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум’я на вантаж та транспортний засіб.

Ймовірна причина загорання - самозаймання деревного вугілля.
На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля

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Теги: Волинь, Любомль, вантажівка, рятувальники
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