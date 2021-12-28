На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомля ліквідували займання в вантажному автомобілі МАН, що перевозив деревне вугілля.



Вогнем знищено 0, 2т вантажу. Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежі водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум’я на вантаж та транспортний засіб.



Ймовірна причина загорання - самозаймання деревного вугілля.



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