На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
Сьогодні, 09:55
Волинські рятувальники ліквідували пожежу у вантажному автомобілі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомля ліквідували займання в вантажному автомобілі МАН, що перевозив деревне вугілля.
Вогнем знищено 0, 2т вантажу. Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежі водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум’я на вантаж та транспортний засіб.
Ймовірна причина загорання - самозаймання деревного вугілля.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Вогнеборці 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомля ліквідували займання в вантажному автомобілі МАН, що перевозив деревне вугілля.
Вогнем знищено 0, 2т вантажу. Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежі водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум’я на вантаж та транспортний засіб.
Ймовірна причина загорання - самозаймання деревного вугілля.
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