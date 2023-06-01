Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см, − голова ОВА
Сьогодні, 09:45
Рівень підтоплення у Херсонській області нарешті почав зменшуватися − за минулу ніч вода спала приблизно на 20 см, триває евакуація людей та тварин.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"По оперативній ситуації: в середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода спала.
Попередньо на сьогоднішній ранок затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.
На ранок евакуювали 2 352 людини. Рятуємо і друзів наших менших − евакуйовано близько 550 тварин", - йдеться вповідомленні.
Голова ОВА закликав усіх, хто перебуває у зоні підтоплення виїжджати, а не намагатися пересидіти, бо так люди наражають себе на небезпеку. Він запевнив, що влада допоможе з евакуацією, розселенням і матеріальною допомогою.
"Усі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт − і ніхто не жаліється. Єдине, чого нам бракує − це лише часу. 24 годин на добу мало, щоб вирішити усі питання. Але ми створили кол-центр 0 800 101 102, який оперативно прийматиме всі дзвінки", - сказав Прокудін.
Херсонська ОВА також закликала усіх волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, наразі утриматися від відвідування Херсона. Прохання пов’язане з тим, що через постійні російські обстріли безпекова ситуація в місті погіршилася.
"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", − наголосили в ОВА.
Нагадаємо, що в окупованих Олешках на Херсонщині підтвердили загибель 9 людей.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"По оперативній ситуації: в середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода спала.
Попередньо на сьогоднішній ранок затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.
На ранок евакуювали 2 352 людини. Рятуємо і друзів наших менших − евакуйовано близько 550 тварин", - йдеться вповідомленні.
Голова ОВА закликав усіх, хто перебуває у зоні підтоплення виїжджати, а не намагатися пересидіти, бо так люди наражають себе на небезпеку. Він запевнив, що влада допоможе з евакуацією, розселенням і матеріальною допомогою.
"Усі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт − і ніхто не жаліється. Єдине, чого нам бракує − це лише часу. 24 годин на добу мало, щоб вирішити усі питання. Але ми створили кол-центр 0 800 101 102, який оперативно прийматиме всі дзвінки", - сказав Прокудін.
Херсонська ОВА також закликала усіх волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, наразі утриматися від відвідування Херсона. Прохання пов’язане з тим, що через постійні російські обстріли безпекова ситуація в місті погіршилася.
"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", − наголосили в ОВА.
Нагадаємо, що в окупованих Олешках на Херсонщині підтвердили загибель 9 людей.
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