Курс валют у Луцьку 9 червня
Сьогодні, 09:25
9 червня готівковий курс долара становить 37.05, продають його за 37.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.05, а продають за – 40.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,90.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.05, а продають за – 40.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8,90.
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