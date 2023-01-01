Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Сьогодні, 09:30
Учора, 8 червня, Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 901 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
артилерійських систем – 3 702 (+34) од,
РСЗВ – 599 (+4) од,
засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),
крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,
спеціальна техніка ‒ 502 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 901 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
артилерійських систем – 3 702 (+34) од,
РСЗВ – 599 (+4) од,
засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),
крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,
спеціальна техніка ‒ 502 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
Сьогодні, 09:55
Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 9 червня
Сьогодні, 09:25
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 09:19
Медіа