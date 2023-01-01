Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 901 (+10) од,



бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,



артилерійських систем – 3 702 (+34) од,



РСЗВ – 599 (+4) од,



засоби ППО ‒ 359 (+4) од,



літаків – 314 (+0) од,



гелікоптерів – 299 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),



крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,



спеціальна техніка ‒ 502 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 8 червня, Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 901 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,артилерійських систем – 3 702 (+34) од,РСЗВ – 599 (+4) од,засоби ППО ‒ 359 (+4) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 299 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,спеціальна техніка ‒ 502 (+2).

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