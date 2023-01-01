Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків

Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Учора, 8 червня, Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 901 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,

артилерійських систем – 3 702 (+34) од,

РСЗВ – 599 (+4) од,

засоби ППО ‒ 359 (+4) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),

крилаті ракети ‒ 1 171 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,

спеціальна техніка ‒ 502 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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