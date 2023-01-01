Росія вночі атакувала Україну 6 крилатими ракетами та 16 ударними дронами





Про це



"У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування", - йдеться в повідомленні.



Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».



Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.



Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 9 червня рф атакувала Україну 6 крилатими ракетами і 16 ударними БпЛА. ППО знищила 4 крилатих ракети і 10 дронів.Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ."У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування", - йдеться в повідомленні.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.Нагадаємо, що уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина

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