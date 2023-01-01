Росія вночі атакувала Україну 6 крилатими ракетами та 16 ударними дронами

Росія вночі атакувала Україну 6 крилатими ракетами та 16 ударними дронами
Вночі 9 червня рф атакувала Україну 6 крилатими ракетами і 16 ударними БпЛА. ППО знищила 4 крилатих ракети і 10 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».

Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.

Нагадаємо, що уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 червня
Сьогодні, 09:25
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 09:19
Росія вночі атакувала Україну 6 крилатими ракетами та 16 ударними дронами
Сьогодні, 09:04
Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина
Сьогодні, 08:55
У Луцьку відкриють парк динозаврів
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Сьогодні, 09:30
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 09:19
Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина
Сьогодні, 08:55
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС, – помічниця генсекретаря НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС, – помічниця генсекретаря
08 червень, 20:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині загорілася вантажівка, яка перевозила деревне вугілля
Сьогодні, 09:55
 0
Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см, − голова ОВА
Сьогодні, 09:45
 0
Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку 9 червня
Сьогодні, 09:25
 0
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8