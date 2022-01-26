У Луцьку відкриють парк динозаврів
Сьогодні, 08:10
У суботу, 10 червня у Луцьку в парку імені Лесі Українки можна буде відвідати «Динопарк». Оганізатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються.
Про це повідомляють у соцмережі, передає ВСН.
Організатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються. «Родео» на динозаврах, палеонтологічні розкопки, фотозони, інформація про Землю та її доісторичних володарів.
Субота та неділя з 11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00.
Ціни за квиток:
– дитячий 3-12 років – 120 грн,
– дорослий – 150 гривень.
– пільговий (пенсіонери, ВПО, учасники війни та їхні діти, діти з багатодітних сімей) – 100 гривень
Безкоштовний вхід для: дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та супроводжувача, інвалідів І та ІІ групи, дітей загиблих учасників війни, дітей до 3 років.
Пільги діють лише за наявності підтверджуючих документів.
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Про це повідомляють у соцмережі, передає ВСН.
Організатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються. «Родео» на динозаврах, палеонтологічні розкопки, фотозони, інформація про Землю та її доісторичних володарів.
Субота та неділя з 11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00.
Ціни за квиток:
– дитячий 3-12 років – 120 грн,
– дорослий – 150 гривень.
– пільговий (пенсіонери, ВПО, учасники війни та їхні діти, діти з багатодітних сімей) – 100 гривень
Безкоштовний вхід для: дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та супроводжувача, інвалідів І та ІІ групи, дітей загиблих учасників війни, дітей до 3 років.
Пільги діють лише за наявності підтверджуючих документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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