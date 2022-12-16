Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина





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"Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади... За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.



За даними ДСНС, поранені троє людей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія цієї ночі, 9 червня, завдала ракетного удару по Звягельській громаді Житомирської області: загинула людина, є поранені.Про це повідомляють у Звягельській міській раді."Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади... За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.За даними ДСНС, поранені троє людей.

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