Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина

Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина
Росія цієї ночі, 9 червня, завдала ракетного удару по Звягельській громаді Житомирської області: загинула людина, є поранені.

Про це повідомляють у Звягельській міській раді.

"Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади... За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, поранені троє людей.
Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина
Уночі росіяни вдарили ракетами по Житомирщині, загинула людина



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Теги: Росія, Україна, війна, Житомирщина
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