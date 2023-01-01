У ДТП в центрі Луцька потрапила маршрутка, водій якої виявився сильно п'яним
Сьогодні, 07:09
Учора, 8 червня, ввечері в Луцьку на перехресті вулиць Шевченка та Богдана Хмельницького сталася ДТП. Зіштовхнулися приміська маршрутка №54 та Volkswagen.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Водій маршрутки їхав по головній – Богдана Хмельницького, легковик рухався з боку вулиці Шевченка. Порушивши правила, Volkswagen не пропустив маршрутку, внаслідок чого й відбулося зіткнення. У легковику спрацювали подушки безпеки.
Утім згодом з’ясувалося, що водій маршрутки був у стані алкогольного сп’яніння – 3.06 проміле, що більш як у 15 разів перевищує норму.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Водій маршрутки їхав по головній – Богдана Хмельницького, легковик рухався з боку вулиці Шевченка. Порушивши правила, Volkswagen не пропустив маршрутку, внаслідок чого й відбулося зіткнення. У легковику спрацювали подушки безпеки.
Утім згодом з’ясувалося, що водій маршрутки був у стані алкогольного сп’яніння – 3.06 проміле, що більш як у 15 разів перевищує норму.
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