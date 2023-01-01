У ГУР розповіли, як визначили, що у Путіна є двійники

Володимира Путіна є двійники, вказують оперативні розвіддані українських спецслужб та оцінки спеціалізованих фахівців, зокрема, лікарів-фізіогномістів.



Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю



"Його візити на окупований Південь – це абсолютна постанова (при чому погано і швидко організована). Була дуже велика відмінність і в поведінці, і в зовнішності "Путіна". Він би ніколи не сів у той автотранспорт і в такому вигляді. Він би не спілкувався з умовним місцевим населенням, бо ми розуміємо, що доступ до живого Путіна в Кремлі навіть для своїх дуже обмежений (багатометровий стіл, який стає усе довшим і довшим; карантини, які всі проходять)", - сказав Юсов.



За словами Юсова, двійники Путіна мешкають у різних місцях "під надзвичайно пильною охороною".

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