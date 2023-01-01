Зеленський розповів про вже відомі наслідки катастрофи через підкрив Каховської ГЕС
Сьогодні, 05:00
Під водою на півдні опинились могильники тварин, щонайменше два з них - із сибіркою.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до світових екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів.
"Рукотворна катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він наказує робити", – сказав глава Української держави.
Він зазначив, що наразі ситуація надзвичайно складна, адже російські війська не припиняють артилерійські удари по території, де здійснюється евакуація людей. Зеленський уточнив, що внаслідок цих терористичних обстрілів є поранені. "Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття в Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили ще додатково погіршити його наслідки", – додав Президент України.
Глава держави заявив, що на окупованій Росією частині території, де затоплені близько десятка населених пунктів, взагалі не здійснюється евакуація. "Люди другу добу на дахах у водяній пастці без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки що не знаємо", – розповів Зеленський.
Він зауважив, що буквально щогодини встановлюється більше деталей щодо того, яку шкоду РФ завдала цією катастрофою. "У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Через знищення дамби затоплені сховища палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин. Із них – щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все", – сказав президент України.
Окрім того, за його словами, кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання російським терактом, уже обчислюється тисячами. Зокрема, понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, щонайменше половина з яких загине. Відповідно десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі.
"Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот. Жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами!" – наголосив глава Української держави.
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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до світових екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів.
"Рукотворна катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо – Путін. Те, що він робить. Те, що він наказує робити", – сказав глава Української держави.
Він зазначив, що наразі ситуація надзвичайно складна, адже російські війська не припиняють артилерійські удари по території, де здійснюється евакуація людей. Зеленський уточнив, що внаслідок цих терористичних обстрілів є поранені. "Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття в Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили ще додатково погіршити його наслідки", – додав Президент України.
Глава держави заявив, що на окупованій Росією частині території, де затоплені близько десятка населених пунктів, взагалі не здійснюється евакуація. "Люди другу добу на дахах у водяній пастці без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки що не знаємо", – розповів Зеленський.
Він зауважив, що буквально щогодини встановлюється більше деталей щодо того, яку шкоду РФ завдала цією катастрофою. "У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Через знищення дамби затоплені сховища палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин. Із них – щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все", – сказав президент України.
Окрім того, за його словами, кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання російським терактом, уже обчислюється тисячами. Зокрема, понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, щонайменше половина з яких загине. Відповідно десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі.
"Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот. Жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами!" – наголосив глава Української держави.
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