Що відбувається на підтоплених окупованих територіях Херсонщини









З рідними немає жодного зв’язку



«У перший день після підриву ГЕС я телефонувала братові у Голій Пристані. Він каже: “Не переживай. Ми міркуємо, що Дніпро має три гирла, і якщо вода прибуватиме, то розійдеться ними”», — розповідає Марія (ім’я змінене з міркувань безпеки).



Брат запевняв, що повінь їм не загрожує. Люди залишалися вдома. 6 червня по обіді чоловік повідомив Марії, що рівень води в місті почав підніматися, але «ще стерпно». Уже ввечері й у ніч на 7 червня вода піднялася, місто почало підтоплювати. Брат кинувся допомагати людям евакуюватися.



«7 і 8 червня я до нього додзвонитись не змогла», — хвилюється Марія.



Про те, що сталося з Голою Пристанню пізніше, жінка дізналася з новин. Де зараз брат і що з ним, не знає. Сподівається, що чоловік не виходить на зв’язок, бо допомагає евакуюватися іншим.



У Голій Пристані затоплені майже 200 будинків. Рівень води досяг подекуди 3,5 метра. Керівниця Голопристанської МВА Світлана Лінник повідомила, що після обіду 8 червня вода у місті залишалася на тому ж рівні, лише подекуди спала на 5 сантиметрів. Люди вибираються, хто як може. Окупаційна влада ніяк не допомагає.



Окупанти не випускають людей із затопленого міста



У телеграмі волонтери створили чат, щоб шукати й допомагати людям у затоплених Олешках та на інших тимчасово окупованих росією територіях. 7 червня координатори почали збирати дані людей, котрих потрібно евакуювати, на карті. Їх передають місцевим волонтерам, а ті на човнах намагаються вивезти потерпілих. Зараз на мапі — понад одна тисяча заявок.



У чаті також є подяки волонтерам. Тут ми натрапили на подяку від Оксани. Ми зв’язалися з жінкою. Вона розповіла, що сама з Олешок, але рік тому виїхала і зараз мешкає у Вінниці. Через чат їй вдалося допомогти своїм знайомим.



«Коли їхній будинок зруйнували обстрілами, вони переїхали жити у наш, поки нас там немає. Вони не хотіли залишати дім через підтоплення», — каже жінка.



Коли вода піднялася на три метри й повністю затопила перший поверх будинку, знайомі звернулися до неї з проханням розмістити оголошення про евакуацію.



«Вони не мали там інтернету. Заряду в телефоні у них залишилося небагато, і вони могли лише подзвонити й сказати, що живі. Сьогодні вранці я розмістила оголошення, і їх буквально за дві години забрали човном місцеві. Це була не окупаційна влада, а люди, які мешкають у місті та найближчих районах», — наголошує жінка.



Станом на зараз Олешки затоплені на 90%. За останніми даними, рівень води піднявся на 2-4 метри. Вода продовжує прибувати. Уже відомо про 9 загиблих. Люди й далі чекають на евакуацію на дахах. Окупаційна влада їм ніяк не допомагає.



«Узагалі з людьми не контактує. Єдине, що вона робить, — це не випускає людей із міста і не впускає до нього, щоб допомогли постраждалим», — каже Оксана.



Ті, кого вивезли, зараз перебувають у місцевій школі. Туди вода не дійшла, але й там небезпечно — щоправда, через окупантів. За словами міського голови Євгена Рищука, сьогодні росіяни обстріляли школу. Чи постраждав хтось — невідомо.



8 червня Україна та Організація Об'єднаних Націй домовилися, що ООН негайно сформує групи, які відправлять на постраждалі тимчасово окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже третій день мешканці тимчасово окупованих територій, затоплених через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, залишаються в заручниках. Дехто по дві доби сидить на дахах будинків, очікуючи на допомогу. hromadske поговорило з родичами тих, хто живе у тимчасово окупованих Олешках та Голій Пристані.«У перший день після підриву ГЕС я телефонувала братові у Голій Пристані. Він каже: “Не переживай. Ми міркуємо, що Дніпро має три гирла, і якщо вода прибуватиме, то розійдеться ними”», — розповідає Марія (ім’я змінене з міркувань безпеки).Брат запевняв, що повінь їм не загрожує. Люди залишалися вдома. 6 червня по обіді чоловік повідомив Марії, що рівень води в місті почав підніматися, але «ще стерпно». Уже ввечері й у ніч на 7 червня вода піднялася, місто почало підтоплювати. Брат кинувся допомагати людям евакуюватися.«7 і 8 червня я до нього додзвонитись не змогла», — хвилюється Марія.Про те, що сталося з Голою Пристанню пізніше, жінка дізналася з новин. Де зараз брат і що з ним, не знає. Сподівається, що чоловік не виходить на зв’язок, бо допомагає евакуюватися іншим.У Голій Пристані затоплені майже 200 будинків. Рівень води досяг подекуди 3,5 метра. Керівниця Голопристанської МВА Світлана Лінник повідомила, що після обіду 8 червня вода у місті залишалася на тому ж рівні, лише подекуди спала на 5 сантиметрів. Люди вибираються, хто як може. Окупаційна влада ніяк не допомагає.У телеграмі волонтери створили чат, щоб шукати й допомагати людям у затоплених Олешках та на інших тимчасово окупованих росією територіях. 7 червня координатори почали збирати дані людей, котрих потрібно евакуювати, на карті. Їх передають місцевим волонтерам, а ті на човнах намагаються вивезти потерпілих. Зараз на мапі — понад одна тисяча заявок.У чаті також є подяки волонтерам. Тут ми натрапили на подяку від Оксани. Ми зв’язалися з жінкою. Вона розповіла, що сама з Олешок, але рік тому виїхала і зараз мешкає у Вінниці. Через чат їй вдалося допомогти своїм знайомим.«Коли їхній будинок зруйнували обстрілами, вони переїхали жити у наш, поки нас там немає. Вони не хотіли залишати дім через підтоплення», — каже жінка.Коли вода піднялася на три метри й повністю затопила перший поверх будинку, знайомі звернулися до неї з проханням розмістити оголошення про евакуацію.«Вони не мали там інтернету. Заряду в телефоні у них залишилося небагато, і вони могли лише подзвонити й сказати, що живі. Сьогодні вранці я розмістила оголошення, і їх буквально за дві години забрали човном місцеві. Це була не окупаційна влада, а люди, які мешкають у місті та найближчих районах», — наголошує жінка.Станом на зараз Олешки затоплені на 90%. За останніми даними, рівень води піднявся на 2-4 метри. Вода продовжує прибувати. Уже відомо про 9 загиблих. Люди й далі чекають на евакуацію на дахах. Окупаційна влада їм ніяк не допомагає.«Узагалі з людьми не контактує. Єдине, що вона робить, — це не випускає людей із міста і не впускає до нього, щоб допомогли постраждалим», — каже Оксана.Ті, кого вивезли, зараз перебувають у місцевій школі. Туди вода не дійшла, але й там небезпечно — щоправда, через окупантів. За словами міського голови Євгена Рищука, сьогодні росіяни обстріляли школу. Чи постраждав хтось — невідомо.8 червня Україна та Організація Об'єднаних Націй домовилися, що ООН негайно сформує групи, які відправлять на постраждалі тимчасово окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей.

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